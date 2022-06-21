Никита Кучеров – вторая звезда матча «Тампа» – «Колорадо»

В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.



Российский нападающий Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль из голевых передач. Первое место у Стивена Стэмкоса, который набрал 2 (1+1) очка. Третья строчка за Ником Полом, который забросил победную шайбу.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.



Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.