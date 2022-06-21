Видео двух голевых передач Кучерова в матче с «Колорадо»

В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров поучаствовал сразу в двух голах своей команды. Сначала россиянин на 28-й минуте матча ассистировал Стивену Стэмкосу. ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Пошде на 32-й минуте Кучеров уже отдал передачу на Пэта Маруна, который был точен. ВИДЕО также можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль из голевых передач. Первое место у Стивена Стэмкоса, который набрал 2 (1+1) очка. Третья строчка за Ником Полом, который забросил победную шайбу.
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