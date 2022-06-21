Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео двух голевых передач Кучерова в матче с «Колорадо»

Видео двух голевых передач Кучерова в матче с «Колорадо»
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров поучаствовал сразу в двух голах своей команды. Сначала россиянин на 28-й минуте матча ассистировал Стивену Стэмкосу. ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Пошде на 32-й минуте Кучеров уже отдал передачу на Пэта Маруна, который был точен. ВИДЕО также можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль из голевых передач. Первое место у Стивена Стэмкоса, который набрал 2 (1+1) очка. Третья строчка за Ником Полом, который забросил победную шайбу.

«Тампа» — жива, Кучеров — лучший игрок современности! Шоу в финале НХЛ продолжается «Тампа» — жива, Кучеров — лучший игрок современности! Шоу в финале НХЛ продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022