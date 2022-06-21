Главный тренер «Колорадо» прокомментировал поражение своей команды в третьем матче

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.

После окончания матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды.

«Наш основной вратарь Дарси Кемпер провёл не лучший матч сегодня. Конечно, это можно сказать и обо всех остальных игроках. Мы всегда побеждаем и проигрываем вместе, всей командой. Мы понимали, что «Тампа» захочет вернуться в серию. Сегодняшний матч был невероятно важным.

Наша реализация под давлением была плохой, мы слишком пассивно обращались с шайбой. Думаю, «Тампа» показала сегодня свой лучший хоккей, чего не скажешь о нашей игре», — заявил Беднар на пресс-конференции.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.