Кучеров жёстко толкнул в борт защитника «Колорадо» перед полученной травмой в 3-м периоде
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза в концовке встречи. До этого эпизода 28-летний россиянин ранее толкнул в борт защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона, после чего хоккеисты «лавин» начали играть жёстко против форварда «Тампы». Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
После третьего матча счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.
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