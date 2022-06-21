«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор третьего матча финальной серии Кубка Стэнли — 2022
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финала Кубка Стэнли со счётом 6:2, сократив отставание в серии. Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
У «Колорадо» дубль на свой счёт записал Габриэль Ландеског. По два раза ему ассистировали Кейл Макар и Микко Рантанен.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртая игра между командами состоится в четверг, 23 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
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