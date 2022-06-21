Впервые в истории «Колорадо» четыре хоккеиста набрали 20+ очков в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финала Кубка Стэнли со счётом 6:2, сократив отставание в серии. Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».
Хоккеисты «Эвеланш» установили рекорд клуба: впервые в истории франшизы сразу четыре игрока заработали 20+ очков по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги. У «Колорадо» дубль на свой счёт записал нападающий Габриэль Ландеског. На счету 29-летнего форварда 21 (11+10) результативный балл в текущем плей-офф.
Ранее Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон также преодолели отметку в 20 очков в составе «Колорадо» в Кубке Стэнли — 2022.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «лавин». Следующая игра между командами состоится в четверг, 23 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
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