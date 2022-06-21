Ландеског: «Тампа» играла быстро и отчаянно. Ожидали, что они выйдут дома с таким настроем
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:6).
«Тампа» сегодня играла быстро и отчаянно. Мы ожидали, что дома они выйдут именно с таким настроем, и готовились к этому. Думаю, что в нашей игре было немало хорошего, но нам нужно кое-что убрать при моментах игры в своей зоне. Необходимо чище выходить из зоны, чем мы это делали сегодня», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в прошедшей встрече 29-летний швед стал автором двух заброшенных шайб.
Счёт в финальной серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртый матч финала состоится в четверг, 23 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
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