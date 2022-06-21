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Кожевников: «Тампа» здорово играет. Было понятно, что третью игру с «Колорадо» не отпустят

Кожевников: «Тампа» здорово играет. Было понятно, что третью игру с «Колорадо» не отпустят
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги третьего матча финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» (6:2).

«Тампа» здорово играет. Было понятно, что третью игру они не отпустят. У них есть опыт. Я думаю, всё ещё впереди», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшей встрече в составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. У «Колорадо» дубль на свой счёт записал Габриэль Ландеског.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «лавин». В первых двух домашних встречах «Колорадо» одержал победы со счётом 4:3 (ОТ) и 7:0. Четвёртый матч серии состоится в четверг, 23 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.

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