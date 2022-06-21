Василевский вышел на чистое 14-е место по победам среди вратарей в истории Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2.



Российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39, одержал свою 62-ю победу за 101 матч в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. 27-летний россиянин вышел на 14-е место среди вратарей в истории Кубка Стэнли по данному показателю, он опередил Хенрика Лундквиста (61 победа в 130 встречах) и Тома Баррассо (61 в 119).



Выше Василевского располагается Кёртис Джозеф (63 в 133). Лучший среди европейцев — Доминик Гашек (65 в 119, 12-е место). Первое место принадлежит Патрику Руа, на счету которого 151 победа в 247 матчах.

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