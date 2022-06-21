Василевский вышел на чистое 14-е место по победам среди вратарей в истории Кубка Стэнли
Поделиться
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39, одержал свою 62-ю победу за 101 матч в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. 27-летний россиянин вышел на 14-е место среди вратарей в истории Кубка Стэнли по данному показателю, он опередил Хенрика Лундквиста (61 победа в 130 встречах) и Тома Баррассо (61 в 119).
Выше Василевского располагается Кёртис Джозеф (63 в 133). Лучший среди европейцев — Доминик Гашек (65 в 119, 12-е место). Первое место принадлежит Патрику Руа, на счету которого 151 победа в 247 матчах.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
12:09
-
11:26
-
10:55
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:16
-
08:54
-
08:31
-
08:22
-
08:12
-
07:59
-
07:42
-
07:22
-
07:07
-
07:02
-
06:36
-
06:30
-
06:21
-
06:12
-
06:10
-
06:03
-
05:54
-
05:48
-
05:39
-
05:33
-
05:31
-
05:26
-
05:19
-
05:19
-
04:58
-
04:48
-
04:14
-
03:38
Партнерский контент