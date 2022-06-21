Стали известны составы команд на предстоящий турнир КХЛ в формате 3х3

Официальный сайт КХЛ опубликовал составы команд на предстоящий турнир в формате 3х3, организованный лигой.



Всего на турнир заявлены восемь команд, в каждой – от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей. Они будут бороться за медали и призовой фонд в 4,5 млн рублей. Турнир стартует в среду, 22 июня.



Составы:



Centaurus – «Центавр»



Максим Клоберданец (вратарь), Игорь Рыдченко, Степан Старков, Александр Яремчук, Никита Гончаров, Филат Зотов, Николай Смирнов, Вячеслав Сараев, Иван Зинченко;



Phoenix – «Феникс»



Кирилл Самсонов (вратарь), Матвей Гуськов, Александр Никишин, Владислав Каменев, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Владимир Брюквин, Андрей Алексеев, Вадим Перескоков;



Orion – «Орион»



Артём Евпак (вратарь), Всеволод Скотников (вратарь), Ансель Галимов, Рафаэль Бикмуллин, Руслан Петрищев, Антон Злобин, Рафаэль Батыршин, Глеб Семёнов;



Pegasus – «Пегас»



Артём Данилов (вратарь), Кирилл Кадышев, Степан Мысляев, Валерий Сапожников, Иван Стежкин, Артём Удот, Семён Буйван, Сергей Другаля;



Scorpion – «Скорпион»



Глеб Моисеев (вратарь), Александр Гопиенко, Дмитрий Константинов, Михаил Железнов, Тимур Каримов, Артур Егоров, Павел Чернов, Андрей Зубарев;



Dragon – «Дракон»



Антон Тодыков (вратарь), Сергей Барбашёв, Иван Верещагин, Олег Губин, Илья Кляузов, Павел Макаренко, Владимир Михасёнок, Илья Назаревич, Антон Назаревич;



Perseus – «Персей»



Антон Дюков (вратарь), Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Егор Чезганов, Валентин Демченко, Илья Сушко, Андрей Антонов, Роман Дюков;



Eridan – «Эридан»



Богдан Доненко (вратарь), Никита Жульдиков, Андрей Бирюков, Павел Медведев, Руслан Алиев, Артём Николаев, Артемий Грязев, Лев Стариков.

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