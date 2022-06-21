Стали известны составы команд на предстоящий турнир КХЛ в формате 3х3

Официальный сайт КХЛ опубликовал составы команд на предстоящий турнир в формате 3х3, организованный лигой.
Всего на турнир заявлены восемь команд, в каждой – от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей. Они будут бороться за медали и призовой фонд в 4,5 млн рублей. Турнир стартует в среду, 22 июня.
Составы:
Centaurus – «Центавр»
Максим Клоберданец (вратарь), Игорь Рыдченко, Степан Старков, Александр Яремчук, Никита Гончаров, Филат Зотов, Николай Смирнов, Вячеслав Сараев, Иван Зинченко;
Phoenix – «Феникс»
Кирилл Самсонов (вратарь), Матвей Гуськов, Александр Никишин, Владислав Каменев, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Владимир Брюквин, Андрей Алексеев, Вадим Перескоков;
Orion – «Орион»
Артём Евпак (вратарь), Всеволод Скотников (вратарь), Ансель Галимов, Рафаэль Бикмуллин, Руслан Петрищев, Антон Злобин, Рафаэль Батыршин, Глеб Семёнов;
Pegasus – «Пегас»
Артём Данилов (вратарь), Кирилл Кадышев, Степан Мысляев, Валерий Сапожников, Иван Стежкин, Артём Удот, Семён Буйван, Сергей Другаля;
Scorpion – «Скорпион»
Глеб Моисеев (вратарь), Александр Гопиенко, Дмитрий Константинов, Михаил Железнов, Тимур Каримов, Артур Егоров, Павел Чернов, Андрей Зубарев;
Dragon – «Дракон»
Антон Тодыков (вратарь), Сергей Барбашёв, Иван Верещагин, Олег Губин, Илья Кляузов, Павел Макаренко, Владимир Михасёнок, Илья Назаревич, Антон Назаревич;
Perseus – «Персей»
Антон Дюков (вратарь), Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Егор Чезганов, Валентин Демченко, Илья Сушко, Андрей Антонов, Роман Дюков;
Eridan – «Эридан»
Богдан Доненко (вратарь), Никита Жульдиков, Андрей Бирюков, Павел Медведев, Руслан Алиев, Артём Николаев, Артемий Грязев, Лев Стариков.
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