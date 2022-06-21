«Всё в руках руководства клуба». Фаворит драфта НХЛ — 2022 — о выборе в «Монреаль»

Один из фаворитов драфта НХЛ – 2022 Шейн Райт рассказал о желании присоединиться к «Монреаль Канадиенс».



«Сейчас это зависит не от меня. В данный момент моё мнение не имеет значения. Всё в руках «Монреаля» и руководства клуба. Конечно, я хочу быть первым номером, но решать не мне. Мне очень понравилась беседа с руководством «Канадиенс». То, что они говорили о городе, о команде, о том, куда они хотят двигаться дальше, чтобы построить успешную франшизу. Я хочу быть частью этого. Мне в самом деле очень понравилось, как всё прошло», – цитирует Райта Sportnset.



Напомним, драфт Национальной хоккейной лиги 2022 года пройдёт в Монреале 7 и 8 июля. 18-летний Райт называется многими аналитиками как вероятный первый номер драфта.

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