Расторгнувший контракт с «Автомобилистом» Аалтонен стал игроком швейцарского «Клотена»

Финский нападающий Миро Аалтонен подписал контракт со швейцарским клубом «Клотен», сообщает официальный сайт команды.



Отмечается, что 29-летний форвард заключил соглашение сроком на два года.



Ранее Аалтонен выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь» на протяжении четырёх сезонов. В розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 он провёл 44 матча и набрал 42 очка: забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи.



Всего на его счету 256 матчей в лиге, он набрал 175 (69+106) очков при показателе полезности «+3». Ранее финн также выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. Аалтонен подписывал соглашение с «Автомобилистом» и должен был сыграть за клуб в следующем сезоне, но позже по инициативе игрока контракт был расторгнут.

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