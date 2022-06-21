«Эти ребята знают, что делают». Тренер «Тампы» о нарушении на Кучерове, приведшем к травме

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде Никите Кучерове.



«Это игра. Это контактная игра. Но эти ребята знают, что они делают. Умные, смекалистые игроки знают, что они делают своими клюшками. Мы все видели это», – приводит слова Купера ESPN.



В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.