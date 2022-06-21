Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руссо: у Комфера будут кошмары после матча с «Тампой», главная роль в них — у Василевского

Руссо: у Комфера будут кошмары после матча с «Тампой», главная роль в них — у Василевского
Комментарии

Хоккейный обозреватель The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», в котором «Лайтнинг» одержали победу со счётом 6:2.

«Пропустив семь голов во второй встрече с «Эвеланш», Василевский воспрянул духом и был очень похож на того самого Васи, которого многие считают лучшим вратарём мира. Если форвард «Колорадо» Джей Ти Комфер сумеет заснуть после этой встречи, то главную роль в кошмарах, что будут ему сниться, сыграет именно Василевский, несколько раз лишивший нападающего явной возможности отличиться», — приводит слова Руссо The Athletic.

Напомним, Василевский отразил 37 из 39 бросков.

Новость по теме
«Просто «Тампа» завела себе кота». Жена Малкина оценила вклад Василевского в победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022