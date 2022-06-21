«Просто «Тампа» завела себе кота». Жена Малкина оценила вклад Василевского в победу
Поделиться
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале поделилась мнением о третьем матче финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:6).
«Просто «Тампа» завела себе кота, а «Колорадо» — нет. А хороший кот в плей-офф очень нужен.
В целом при равном матче (к примеру, к концу второго периода — 20/21 по броскам) исход игры решает вратарь. Кемпер своей команде не помог, а опытный Василевский не подвёл», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-2.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
18:20
-
17:48
-
17:36
-
17:13
-
16:57
-
16:29
-
16:03
-
15:44
-
15:13
-
14:17
-
13:54
-
13:08
-
12:37
-
12:09
-
11:26
-
10:55
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:16
-
08:54
-
08:31
-
08:22
-
08:12
-
07:59
-
07:42
-
07:22
-
07:07
-
07:02
-
06:36
-
06:30
-
06:21
-
06:12
-
06:10
Партнерский контент