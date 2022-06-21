«Просто «Тампа» завела себе кота». Жена Малкина оценила вклад Василевского в победу

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале поделилась мнением о третьем матче финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:6).

«Просто «Тампа» завела себе кота, а «Колорадо» — нет. А хороший кот в плей-офф очень нужен.



В целом при равном матче (к примеру, к концу второго периода — 20/21 по броскам) исход игры решает вратарь. Кемпер своей команде не помог, а опытный Василевский не подвёл», — говорится в сообщении.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-2.