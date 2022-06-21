The Athletic объяснил, будет ли клубам НХЛ с русскими легче завлечь россиян с драфта

Ветеран заокеанской спортивной журналистики Эрик Духачек ответил на вопрос, будет ли у клубов НХЛ с российскими игроками больше шансов завлечь в лигу россиян, которых выберут на драфте.

«Каким бы талантливым ни был игрок из Европы, адаптация вне льда часто бывает такой же сложной, как и адаптация на льду. Достаточно взглянуть на историю игроков, которые приехали из России с блестящим резюме в КХЛ, а в НХЛ потерпели фиаско. С Сергеем Пряхиным я освещал первую команду, когда-либо привлекавшую россиянина по официальным каналам, — «Калгари» в 1988/1989 годах. Они также надрывались, чтобы Иржи Грдина из тогдашней Чехословакии перебрался в НХЛ. Грдина гораздо лучше адаптировался, и поэтому, когда у «Питтсбурга» возникли проблемы с акклиматизацией Яромира Ягра в НХЛ в его дебютный год, они выменяли Грдину, который в первые дни выступал в качестве наставника, переводчика и ресторанного гида для Ягра.

Практически с момента прихода Грдины уровень комфорта Ягра повысился, а его игра взлетела до небес. Во многом это связано и с личностью игрока. Я считаю, что экстраверты преуспевают больше, чем интроверты. Они должны принять изменения, а не раздражаться, выступая против них. Но длинный ответ на вопрос: да, если есть Алекс Овечкин или Никита Кучеров, которые приветствуют молодого соотечественника в НХЛ и показывают ему основы, это лучше, чем бросать молодого игрока в команду без встроенной системы поддержки, просто надеясь на лучшее», — приводит слова Духачека The Athletic.