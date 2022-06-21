Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Предсказуемый идиотизм». Журналист ESPN раскритиковал игрока, травмировавшего Кучерова

«Предсказуемый идиотизм». Журналист ESPN раскритиковал игрока, травмировавшего Кучерова
Комментарии

Журналист ESPN Алан Хан на своей странице в «Твиттере» прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Предсказуемый идиотизм в хоккее и плей-офф: когда одна команда имеет большое преимущество в конце встречи, другая команда начинает дёшево бить, «посылая сообщения» сопернику. Но Кучеров ли начал это?» — говорится в сообщении.

В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Новость по теме
«Эти ребята знают, что делают». Тренер «Тампы» о нарушении на Кучерове, приведшем к травме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022