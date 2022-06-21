«Предсказуемый идиотизм». Журналист ESPN раскритиковал игрока, травмировавшего Кучерова

Журналист ESPN Алан Хан на своей странице в «Твиттере» прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Предсказуемый идиотизм в хоккее и плей-офф: когда одна команда имеет большое преимущество в конце встречи, другая команда начинает дёшево бить, «посылая сообщения» сопернику. Но Кучеров ли начал это?» — говорится в сообщении.

В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.