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В НХЛ не собираются наказывать Тэйвза за нарушение, приведшее к травме Кучерова

В НХЛ не собираются наказывать Тэйвза за нарушение, приведшее к травме Кучерова
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Департамент безопасности игроков НХЛ не будет рассматривать нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, сообщает журналист Эмили Каплан в «Твиттере».

Защитник «Колорадо» избежит дисквалификации за удар, приведший к травме нападающего «молний».

Напомним, в самой концовке третьего матча финальной серии Кубка Стэнли российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён на две минуты, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.

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