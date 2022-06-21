В НХЛ не собираются наказывать Тэйвза за нарушение, приведшее к травме Кучерова

Департамент безопасности игроков НХЛ не будет рассматривать нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, сообщает журналист Эмили Каплан в «Твиттере».
Защитник «Колорадо» избежит дисквалификации за удар, приведший к травме нападающего «молний».
Напомним, в самой концовке третьего матча финальной серии Кубка Стэнли российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён на две минуты, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 21 июня 2022
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