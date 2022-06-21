«Эдмонтон» продлил контракт с наставником Вудкрофтом. Клуб дошёл до финала конференции
Поделиться
«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с главным тренером Джеем Вудкрофтом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Новое соглашение с тренером заключено на три года — до конца сезона-2024/2025.
Напомним, Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале нынешнего года после увольнения Дэйва Типпетта. Под его руководством «Эдмонтон» впервые с 2006 года дошёл до финала Западной конференции. Специалист работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Ранее он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.
В ходе плей-офф «Эдмонтон» в семи матчах обыграл «Лос-Анджелес Кингз» и в пяти — «Калгари Флэймз». Следом «Ойлерз» всухую проиграли серию «Колорадо Эвеланш» в полуфинале Кубка Стэнли.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
21:24
-
21:14
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
19:58
-
19:27
-
19:18
-
18:47
-
18:20
-
17:48
-
17:36
-
17:13
-
16:57
-
16:29
-
16:03
-
15:44
-
15:13
-
14:17
-
13:54
-
13:08
-
12:37
-
12:09
-
11:26
-
10:55
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:16
-
08:54
-
08:31
-
08:22
-
08:12
-
07:59
Партнерский контент