«Эдмонтон» продлил контракт с наставником Вудкрофтом. Клуб дошёл до финала конференции

«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с главным тренером Джеем Вудкрофтом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Новое соглашение с тренером заключено на три года — до конца сезона-2024/2025.



Напомним, Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале нынешнего года после увольнения Дэйва Типпетта. Под его руководством «Эдмонтон» впервые с 2006 года дошёл до финала Западной конференции. Специалист работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Ранее он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.



В ходе плей-офф «Эдмонтон» в семи матчах обыграл «Лос-Анджелес Кингз» и в пяти — «Калгари Флэймз». Следом «Ойлерз» всухую проиграли серию «Колорадо Эвеланш» в полуфинале Кубка Стэнли.