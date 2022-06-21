СКА опубликовал план подготовки к сезону-2022/2023

СКА в официальном телеграм-канале поделился информацией о плане подготовки к сезону-2022/2023.



4-17 июля — «Хоккейный город». Традиционный лагерь развития СКА для игроков клубной системы пройдёт уже в пятый раз.



19-21 июля — медосмотр игроков основной команды.



23 июля — 2 августа — Новогорск. Тренировочный сбор.



3-9 августа — Сочи. Sochi Hockey Open, в рамках которого СКА сыграет пять матчей – с минским «Динамо», «Авангардом», «Адмиралом», «Сочи» и с Олимпийской сборной России.



10-20 августа — Сочи. Тренировочный сбор. Этот этап СКА проведёт на объектах горно-туристического центра «Газпром», где создана спортивная инфраструктура высочайшего уровня.



23-28 августа — Санкт-Петербург. Заключительные предсезонные матчи СКА проведёт в «Ледовом дворце» в рамках турнира имени Н. Г. Пучкова. Соперниками станут «Северсталь», «Сибирь», «Сочи» и «Авангард». Календарь турнира и информация о билетах будут опубликованы позднее.



Также на 28 августа запланирована презентация команды.

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