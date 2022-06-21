Источник: бывший игрок «Спартака» госпитализирован с признаками передозировки наркотиками

Бывший хоккеист московского «Спартака» Александр Чирва был госпитализирован с признаками передозировки наркотическими веществами, сообщает «Комсомольская правда».

26-летнего спортсмена нашли врачи, приехавшие на срочный вызов в одну из многоэтажек города Одинцова. Дежурный врач сообщил оперативникам, что Александра срочно доставили в реанимацию с признаками передозировки наркотическими веществами.



«В одну из больниц Московской области был доставлен 26-летний Александр Чирва. Он находился в бессознательном состоянии и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у спортсмена передозировку наркотическими веществами», — приводит слова источника в правоохранительных органах «Комсомольская правда».



В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.



Александр Чирва — российский хоккеист, выходец из спортивной школы московского «Спартака». Он выступал за канадскую команду Moose Jaw Warriors — одну из крупнейших юношеских хоккейных команд Западной хоккейной лиги. За канадцев Чирва отыграл около 60 матчей, после чего вернулся в Россию и стал выступать за московский «Спартак». Кроме того, хоккеист выступал за казанский ХК «Барс», белорусский «Металлург» и курганский ХК «Зауралье», за который выступал в сезоне-2020/2021.