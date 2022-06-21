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Стали известны зарплата и финансовые детали Андрея Кузьменко в «Ванкувере»

Стали известны зарплата и финансовые детали Андрея Кузьменко в «Ванкувере»
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Авторитетное издание The Athletic раскрыло финансовые детали сделки бывшего нападающего СКА Андрея Кузьменко с «Ванкувер Кэнакс». Форвард официально подпишет соглашение 13 июля, когда в НХЛ заработает рынок свободных агентов.

«Кузьменко сейчас может подписать только годичный контракт новичка, а это значит, что основные цифры по нему будут стандартными. Наверняка он будет зарабатывать максимум в рамках подобного соглашения – $ 950 тыс. в год. Также в контракте будут прописаны максимальные бонусы категории А за разнообразные достижения (возможно, около $ 1 млн), плюс к тому он получит подписной бонус в размере $ 95 тыс.», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

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