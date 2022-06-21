Просветов: раньше бак бензина в США был за $ 50, сейчас — за $ 80. И в России цены выросли

Российский вратарь «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал об изменении цен в США и России.



«Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за $ 50, то сейчас это стоит уже порядка $ 80, то есть ощущается. Раньше галлон стоил $ 3, а сейчас $ 5 или $ 4 с чем-то. Непонятно, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было всё намного дешевле — и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю.



Что нас ждёт дальше? В США сильная экономика, они там разберутся. В то же время говорили, что нашу российскую экономику задушат. А нет! Видите, живём. И на самом деле всё, что я хочу купить, включая запчасти на машину, — всё есть. То же самое и в Америке. Но почему растут цены, я не могу сказать. То ли конкуренция возрастает, то ли ситуация на Украине. Но не думаю, что вся инфляция на все продукты связана только с этим.



Повлиял ли на меня как на человека, получающего зарплату в долларах, невиданный за последние годы рост рубля? Да, конечно же, повлиял. $ 100 было равно 7000 рублей. А сейчас 5000. Вот так и теряешь деньги (смеётся).



Про Аризону есть стереотип как о жёстком консервативном штате вроде Техаса? Это на самом деле не ощущается. У всех разные виды на жизнь. В Америке многие люди сейчас переживают по поводу Украины, но прежде всего за то, как это отразится на их стране, их жизни. У всех разные взгляды. Делятся люди на категории. Когда всё началось, все спрашивали меня, почему и как всё происходит на Украине. Но я сам не особо понимал, как и что, потому что активно тренировался и не следил за политикой. Но события заставили следить», — цитируют Просветова «Известия».

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