Игроки «Тампы» поблагодарили и обняли Василевского после победы над «Колорадо». Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-2.

Хоккеисты «Тампы» после матча поблагодарили российского голкипера команды Андрея Василевского, после неудачного второго матча, в котором он пропустил семь шайб, отразившего 37 бросков из 39. Одноклубники подъехали и обняли вратаря.

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Отметим, что российский голкипер «молний» Андрей Василевский одержал свою 62-ю победу за 101 матч в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. 27-летний россиянин вышел на 14-е место среди вратарей в истории Кубка Стэнли по данному показателю, он опередил Хенрика Лундквиста (61 победа в 130 встречах) и Тома Баррассо (61 в 119).