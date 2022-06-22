The Athletic о сроках возвращения в элиту «Питтсбурга» в случае, если Малкин покинет клуб

Ветеран заокеанской спортивной журналистики Эрик Духачек ответил на вопрос, сколько лет потребуется «Питтсбург Пингвинз», чтобы стать конкурентоспособными, если нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг уйдут из клуба.

«Их фарм-система ушла слишком далеко, чтобы прямо сейчас поддержать какое-либо мгновенное изменение. Но давайте начнём с очевидного начального „залпа“: если у тебя такой же успешный послужной список, как у „Питтсбурга“, твой поток проспектов и талантливых новичков, естественно, в любом случае будет исчерпан, потому что обычно это означает, что ты никогда не попадаешь в топ-10 драфтов, где встречаются молодые игроки высшего качества. Более того, хотя у тебя и так открыто окно возможностей для сражения за чемпионство, естественно и даже ожидаемо, что ты жертвуешь высоким выбором на драфте и качественными проспектами, чтобы получить подкрепление, которое может помочь снова победить здесь и сейчас.

«Пингвинз» фактически усовершенствовали шаблон того, как справляться с неизбежными взлётами и падениями в профессиональном хоккее. Дважды в истории команды они достигли дна, а после нашли краеугольные камни перестройки, закрепив их. В лице нынешнего генерального менеджера Рона Хекстолла у «Питтсбурга» есть человек, который продемонстрировал необходимое терпение, чтобы сделать ставку на драфт и развивать команду. Это должно произойти. Рано или поздно. Проблема всегда одна и та же и обычно начинается с амбициозного, чрезмерного вмешательства владельцев. Терпение собственника часто заканчивается быстрее, чем сроки, необходимые для полной перестройки. Не помогает делу и то, что НХЛ сейчас расширилась до 32 команд. Это просто немного усложняет попадание в список победителей каждый сезон. В среднем ты выигрываешь около трёх чемпионатов за столетие. «Пингвинз» выиграли пять Кубков Стэнли с 1990 года. Не знаю, когда может появиться шестой кубок. Если Малкин и Летанг останутся, в 2023 году будет ещё один шанс. Если нет, это потребуется некоторое время", — приводит слова Духачека The Athletic.