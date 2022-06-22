«Вегас» продлил контракт с российским защитником Даниилом Миромановым
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Защитник Даниил Мироманов продлил на два года контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщил клуб на официальном сайте.
По условиям нового соглашения, средняя заработная плата 24-летнего российского хоккеиста составит $ 762 500 в год.
Мироманов дебютировал в Национальной хоккейной лиге 23 октября 2021 года на льду «Ти-Мобайл Арены» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2). В сезоне-2021/2022 Мироманов провёл за «Вегас Голден Найтс» 11 игр. Также выступал за «Хендерсон Силвер Найтс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), провёл 53 матча, набрал 40 очков (11+29) и стал в команде лучшим по числу ассистов в сезоне. В России Даниил играл за «Дизель» и «Сочи».
В июне главным тренером «Вегас Голден Найтс» был назначен Брюс Кэссиди.
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