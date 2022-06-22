21-летний Мориц Зайдер из «Детройта» признан лучшим новичком сезона НХЛ
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21-летний немецкий защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер стал обладателем индивидуальной награды – «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку сезона НХЛ. Об этом сообщается в «твиттере» турнира.
В прошедшем сезоне, который стал для Зайдера дебютным, он набрал 50 (7+43) очков в 82 встречах регулярного чемпионата и заработал показатель полезности «-9» при 34 минутах штрафного времени.
Примечательно, что Зайдер стал первым обладателем данной награды в «Детройте» за последние 57 лет. Он оказался шестым игроком в истории франшизы, получившим приз лучшему новичку года в НХЛ, и первым хоккеистом «Ред Уингз» после Джима Макфаддена (сезон-1947/1948).
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