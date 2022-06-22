Игорь Шестёркин стал третьим вратарём в истории «Рейнджерс», выигравшим «Везину Трофи»

26-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал лишь третьим обладателем награды лучшему голкиперу сезона в НХЛ – «Везина Трофи» – в клубной истории. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Как отмечает источник, Шестёркин стал третьим голкипером «Рейнджерс» по текущим критериям отбора (начиная с сезона-1981/1982), присоединившись к Хенрику Лундквисту (сезон-2011/2012) и Джону Ванбисбруку (сезон-1985/1986).
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.
Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ:
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