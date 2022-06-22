Кейл Макар — лучший защитник сезона в НХЛ

23-летний канадский хоккеист Кейл Макар, выступающий за «Колорадо Эвеланш», стал обладателем награды «Джеймс Норрис Трофи», информирует пресс-служба НХЛ.
Макар с минимальным отрывом по голосам обошёл защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози (1631 голос против 1606). Это самое «близкое» голосование за «Норрис Трофи» с тех пор, как Эрик Карлссон из «Оттавы» опередил Ши Уэбера из «Нэшвилла» в 2012 году (1069–1057). Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг», обладатель данной награды сезона-2017/2018, в этом году занял третье место с 940 очками.
Отметим, что Кейл Макар и россиянин Никита Кучеров делят третье место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ. Их команды «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжают борьбу в финальной серии Кубка Стэнли. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо», одержавшего победы в двух стартовых встречах на своей площадке (4:3, 7:0). В третьем матче «молнии» сократили разрыв, победив на льду «Амали-Арены» со счётом 6:2.
В ходе плей-офф Кейл Макар набрал уже 26 очков (7+19) – это третий результат в истории франшизы «Колорадо» в одном плей-офф. Рекорд был установлен в 1996 году действующим генеральным менеджером «Эвеланш» Джо Сакиком (34 очка).
Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.
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