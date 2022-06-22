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Мэттьюс стал обладателем награды «Харт Трофи», обойдя в голосовании Шестёркина

Мэттьюс стал обладателем награды «Харт Трофи», обойдя в голосовании Шестёркина
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24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем индивидуальной награды – «Харт Трофи», вручаемой наиболее ценному игроку сезона. Об этом сообщается в «твиттере» лиги.

В голосовании Мэттьюс набрал 1630 очков, обойдя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (1111), Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (738), Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (617) и Джонатана Юбердо из «Флориды Пантерз» (506).

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.

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