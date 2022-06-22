Шестёркин сообщил о беременности жены на вручении награды лучшему вратарю сезона НХЛ

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о победе в номинации на приз лучшему вратарю сезона-2021/2022 в НХЛ.

«Для меня большая честь оказаться здесь. Сразу хотел бы отметить, что и Сарос, и Маркстрём — просто невероятные вратари, и каждый из них заслуживал получить данный приз и стоять на моём месте.

Мне очень приятно выступать за такой клуб, просто невероятные ощущения. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, ведь именно всё это и было моей мечтой. Не знаю, где бы я был без вашей поддержки, своих родителей и руководства «Рейнджерс». И, конечно же, огромная благодарность за поддержку моей прекрасной жене. К сожалению, она не смогла быть здесь сегодня вечером, так как мы ждём ребёнка. Невероятный год. Всем спасибо!» — приводит слова Шестёркина Forever Blues Shirts.

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