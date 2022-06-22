НХЛ назвала первую и вторую символические сборные лучших игроков сезона-2021/2022

Пресс-служба НХЛ опубликовала две символические сборные, состоящие из лучших игроков сезона-2021/2022.
Первая команда: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Джонни Годро («Флорида Пантерз»).
Вторая команда: Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»).
Команда лучших новичков сезона: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Александр Каррье («Нэшвилл Предаторз»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Майкл Бантинг («Торонто Мэйпл Лифс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»).
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