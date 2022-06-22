Кейл Макар: Этой награды бы не было без моей команды

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар на церемонии NHL Awards 2022 поделился эмоциями после вручения ему награды «Джеймс Норрис Трофи», как лучшему защитнику сезона в НХЛ.



«Получить эту награду – большая честь. Здорово, что мои родители здесь и могут разделить этот момент со мной, однако мне нужно сразу перевернуть страницу и подготовиться к завтрашнему дню. Йози и Хедман? Это большие игроки, которые очень мотивируют меня играть так на протяжении всего сезона. Отлично, когда существует конкуренция. Но я знаю, что этой награды не было бы без моей команды, без великолепных ребят на льду вместе со мной. Например, Девон Тейвз определённо вывел и мою игру на новый уровень. Так что эта награда точно является не только индивидуальной, но и командной», – приводит слова Макара официальный сайт «Колорадо Эвеланш».



В ходе сезона Кейл Макар набрал 86 (28+58) очков в 77 играх. Его команда ведёт борьбу в финале Кубка Стэнли с «Тампой», после трёх матчей ведя в серии 2-1. Следующая встреча состоится в четверг, 23 июня, в 3:00 МСК.

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