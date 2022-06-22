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Кейл Макар: Этой награды бы не было без моей команды

Кейл Макар: Этой награды бы не было без моей команды
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар на церемонии NHL Awards 2022 поделился эмоциями после вручения ему награды «Джеймс Норрис Трофи», как лучшему защитнику сезона в НХЛ.

«Получить эту награду – большая честь. Здорово, что мои родители здесь и могут разделить этот момент со мной, однако мне нужно сразу перевернуть страницу и подготовиться к завтрашнему дню. Йози и Хедман? Это большие игроки, которые очень мотивируют меня играть так на протяжении всего сезона. Отлично, когда существует конкуренция. Но я знаю, что этой награды не было бы без моей команды, без великолепных ребят на льду вместе со мной. Например, Девон Тейвз определённо вывел и мою игру на новый уровень. Так что эта награда точно является не только индивидуальной, но и командной», – приводит слова Макара официальный сайт «Колорадо Эвеланш».

В ходе сезона Кейл Макар набрал 86 (28+58) очков в 77 играх. Его команда ведёт борьбу в финале Кубка Стэнли с «Тампой», после трёх матчей ведя в серии 2-1. Следующая встреча состоится в четверг, 23 июня, в 3:00 МСК.

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