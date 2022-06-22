Стали известны претенденты на награду лучшему генеральному менеджеру сезона НХЛ

НХЛ на официальном сайте лиги объявила претендентов на награду – «Джим Грегори Эворд», которая вручается лучшему генеральному менеджеру по итогам сезона.

Так, в числе претендентов оказались Жюльен БрисБуа из «Тампы-Бэй Лайтнинг», Крис Друри из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Джо Сакик из «Колорадо Эвеланш».

Голосование за эту награду проводится среди других генеральных менеджеров НХЛ и коллегии руководителей лиги, печатных и вещательных СМИ по завершении второго раунда плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Победитель будет объявлен на драфте НХЛ 2022 года, который состоится 7-8 июля в Монреале.

Премия генеральному менеджеру года НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. Она была переименована в сезоне-2019/2020 в честь Джима Грегори, члена Зала хоккейной славы, который в течение четырех десятилетий занимал пост генерального менеджера «Торонто Мейпл Лифс» и руководителя лиги.