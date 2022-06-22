Игорь Шестёркин — третий россиянин в истории НХЛ, выигравший «Везину Трофи»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьим россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю сезона в лиге.

Ранее это удавалось сделать Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал третьим вратарём в истории «Рейнджерс», которому удалось выиграть «Везину Трофи».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на счету российского голкипера 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.