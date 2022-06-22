Мэттьюс продлил трофейную серию, начатую Кучеровым

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем индивидуальной награды – «Харт Трофи», вручаемой наиболее ценному игроку сезона. Он является четвёртым игроком подряд, кому удалось завоевать подобную награду в возрасте до 25 лет.

Первым таким хоккеистом стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в сезоне-2018/2019. Далее традицию продолжили: форварды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (2019/2020) и Коннор Макдэвид (2020/2021).

В голосовании Мэттьюс набрал 1630 очков, обойдя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (1111), Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (738), Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (617) и Джонатана Юбердо из «Флориды Пантерз» (506).



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.