Мэттьюс — первый за 67 лет игрок «Торонто», выигравший «Харт Трофи»

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем индивидуальной награды – «Харт Трофи», вручаемой самому ценному игроку сезона.

Мэттьюс стал первым игроком франшизы за 67 лет, победившим в данной номинации. Последним обладателем «Харт Трофи» до него был Тед Кеннеди в сезоне-1954/1955.

В голосовании Мэттьюс набрал 1630 очков, обойдя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (1111), Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (738), Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (617) и Джонатана Юбердо из «Флориды Пантерз» (506).



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.