Шестёркин – единственный россиянин, вошедший в сборную лучших игроков сезона-2021/2022

Российский голкипер Игорь Шестёркин стал единственным российским игроком, который вошёл в символическую сборную лучших игроков сезона-2021/2022. Ранее Шестёркин выиграл «Везину Трофи», вручаемый лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге.
В первую команду лучших игроков вошли Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»).
В Кубке Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на счету российского голкипера 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.
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