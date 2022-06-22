Шестёркин рассказал, когда впервые задумался о выигрыше «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, ставший обладателем «Везина Трофи», рассказал, что в детстве любил шведского голкипера Хенрика Лундквиста, на протяжении многих лет выступавшего за «рейнджеров», а также об эмоциях от получения награды.



«Я просил моего отца купить вратарские щитки, блин и ловушку. Он ответил мне: «Нет, у нас нет денег на это». Я сказал: «Хорошо, в скором времени я куплю их себе сам». Лундквист был классным голкипером, было здорово наблюдать за его игрой.



Когда я впервые попал в НХЛ, то не думал о том, чтобы выиграть «Везина Трофи». Но во время предсезонной игры с «Нью-Йорк Айлендерс» я заметил фаната, который держал мою фотографию с надписью «будущий обладатель «Везины».



Я подумал: почему бы и нет, у нас есть для этого хорошая команда. Все очень помогли мне. Это командная победа.



Смотрю ли я финал Кубка Стэнли? У меня есть время на это (улыбается)», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.