Юрзинов-ст.: радует, что в российском хоккее предлагаются реформы. Эмоции вернулись

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о реформе Континентальной хоккейной лиги, предлагаемой ФХР.



«Знаете, меня радует то, что в российском клубном хоккее идут споры и предлагаются реформы. Мне показалось, что на каком-то этапе нашей хоккейной жизни наступило затишье, что отразилось и на состоянии нашего клубного хоккея. И вот мы видим, что эмоции вернулись. Это касается и турниров 3х3, и проекта деления КХЛ на две конференции — более сильную и менее сильную.



Более сильную авторы реформы предлагают назвать моим именем? Приятно, что меня не забывают, всё-таки в одной только национальной сборной страны мне посчастливилось работать почти полвека, причём в совершенно разных тренерских ролях. При этом напоминаю, что в истории нашего хоккея есть много легендарных хоккеистов — например, Александр Якушев, его именем тоже предлагается назвать конференцию. А ведь есть ещё и великие капитаны — в частности, Борис Майоров, Борис Михайлов.



Много споров вокруг двух новых конференций. Главная идея реформы — повысить качество внутреннего чемпионата за счёт максимального количества встреч между ведущими клубами. Это особенно важно из-за того, что перед нами временно опустили железный занавес, отрезали нас от международного хоккея.



В чемпионате СССР в элитном дивизионе было 12 команд — и не существовало даже такого понятия, как легионер. Результат — на табло, сборная СССР являлась мировым лидером. Считаю, что многое из тех времён не устарело, нам имеет смысл очень внимательно изучить наши традиции.



Есть ли у реформы минусы? Считаю, что нам очень важно не потерять регионы — Сибирь, Дальний Восток. Увеличивая количество матчей между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью и Магниткой, Уфой и Челябинском, ни в коем случае нельзя навредить малым городам. Насколько понимаю, в реформе это учитывается, но всё равно регионам нужна наша максимальная поддержка», — цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.