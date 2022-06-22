Кучеров повторил рекорд Ягра, Касаткина вышла в четвертьфинал. Главное к утру
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Никита Кучеров повторил рекорд Яромира Ягра в НХЛ, Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров повторил рекорд легендарного Яромира Ягра в НХЛ.
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