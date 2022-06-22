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Кучеров повторил рекорд Ягра, Касаткина вышла в четвертьфинал. Главное к утру

Кучеров повторил рекорд Ягра, Касаткина вышла в четвертьфинал. Главное к утру
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Никита Кучеров повторил рекорд Яромира Ягра в НХЛ, Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров повторил рекорд легендарного Яромира Ягра в НХЛ.
  2. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Юле Нимайер.
  3. Дана Уайт: бой Нейта Диаза и Джека Пола имеет смысл.
  4. Президент «ПСЖ» — «Реалу»: если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов.
  5. Журналист The Athletic рассказал, какие клубы НХЛ могут задрафтовать российских хоккеистов.
  6. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс одержала первую победу за год.
  7. Игорь Шестёркин — третий россиянин в истории НХЛ, выигравший «Везина Трофи».
  8. Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в НХЛ.
  9. Шестёркин сообщил о беременности жены на вручении награды лучшему вратарю сезона НХЛ.
  10. The Athletic оценил сроки возвращения «Питтсбурга» в элиту, если Малкин покинет клуб.
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