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Мэттьюс — о двух личных наградах: солгал бы, если не сказал, что нет чувства лёгкой грусти

Мэттьюс — о двух личных наградах: солгал бы, если не сказал, что нет чувства лёгкой грусти
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24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, ставший обладателем наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», прокомментировал получение трофеев.

«Я всегда стараюсь ставить перед собой самые высокие цели и быть лучшим, насколько возможно. Но я солгал бы, если бы сказал, что сейчас нет чувства лёгкой грусти. Мне бы хотелось играть в хоккей, продолжать сезон.

Я слежу за финалом Кубка Стэнли. Трудно об этом говорить, но я уже долго нахожусь в роли зрителя в этот момент сезона, шесть или семь лет. Думаю, все понимают и осознают, насколько это тяжело. Мы играли с «Тампой» в плей-офф. Это отличная команда, и есть причина, по которой они дошли до финала третий год подряд. В этом смысле мы можем чему-то научиться», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

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