Российские игроки в 4-й раз за 5 лет не получили голосов при выборе лучшего защитника НХЛ

Российские защитники не получают голосов в четвёртый раз за пять лет при выборе победителя «Джеймс Норрис Трофи».
Обладателем награды стал 23-летний канадский хоккеист Кейл Макар, выступающий за «Колорадо Эвеланш». Голосование проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Всего в бюллетенях находилось 18 защитников, россиян среди них не оказалось. Последним россиянином, за которого были отданы голоса, стал Иван Проворов из «Филадельфии Флайерз» (2020 год, 5-е место).
Макар с минимальным отрывом по голосам обошёл защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози (1631 голос против 1606). Это самое «близкое» голосование за «Норрис Трофи» с тех пор, как Эрик Карлссон из «Оттавы» опередил Ши Уэбера из «Нэшвилла» в 2012 году (1069–1057). Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг», обладатель данной награды сезона-2017/2018, в этом году занял третье место с 940 очками.
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