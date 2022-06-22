Назаров: «Сочи» наглядно покажет, что уезжать за рубеж в юном возрасте никому смысла нет

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о трансферной кампании клуба, а также поделился мнением о российских хоккеистах, уезжающих играть в НХЛ.



«Сейчас много телефонной работы. Я постоянно на связи с руководством клуба, каждый день созваниваемся, обсуждаем наших потенциальных новичков и другие рабочие моменты. Ведь через несколько недель уже начнется бесперебойная работа, будем готовиться к чемпионату.



В составе «Сочи» появляются новые игроки? Да, к нам пришли Алексей Мельничук и Дмитрий Завгородний, прошлый сезон они провели в системе клубов НХЛ, Михаил Абрамов перешёл в «Сочи» из «Куньлуня». Ещё Сергея Попова вернули на родину из Финляндии.



Всё это молодые игроки, которым нужно дать шанс раскрыться на уровне КХЛ. И мы им его дадим. Если всё сделаем правильно — а мы это обязательно сделаем — и эти ребята в нашей лиге заиграют, то они станут хорошим подспорьем для сборной России. И в целом послужат примером для популяризации нашего хоккея. Мы наглядно покажем, что уезжать за рубеж в юном возрасте, чтобы пытаться раскрыться в североамериканских лигах, никому смысла нет. Многие ведь едут туда просто за шансом. А его надо получать здесь, в наших клубах. Конечно, уезжать в НХЛ люди всё равно будут. Но уже сформировавшись как игроки, в более зрелом возрасте.



Причём желательно не только дорасти до определённого уровня, но и провести на нём пару сезонов в КХЛ. Вот сейчас пример Андрея Кузьменко перед глазами. Нападающий четыре последних сезона провёл в СКА, в последние годы стал явным лидером питерского клуба. И вот теперь в 26 лет решил попробовать свои силы в «Ванкувере». Или Иван Морозов, который выступал за нас в прошлом сезоне. Эти ребята сперва в России великолепный хоккей показывают, а потом уж уезжают.



У Морозова в «Вегасе» получится? Или Иван может вернуться в КХЛ и, возможно, ещё сыграет за «Сочи»? Нет, Ваня к нам в любом случае не вернётся, мы уже обменяли права на него обратно в СКА. А что касается его дальнейшей карьеры, я дал Ване пару жизненных советов. Если он ими воспользуется, всё будет хорошо. Так-то у него все и физические, и профессиональные качества присутствуют, чтобы и в НХЛ играть на высоком уровне», — цитирует Назарова «Матч ТВ».