Фетисов прокомментировал завоевание Шестёркиным «Везина Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал получение российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».



«Говорили, что, скорее всего, Шестёркин получит «Везина Трофи». Можно поздравить Игоря — молодец! В НХЛ огромная конкуренция на этой позиции — это точно большое достижение достижение. Хочется, чтобы в будущем у него этих наград было больше.



Конечно, он сможет встать в один ряд с лучшими российскими и советскими вратарями, если продолжит в таком же духе. Надо из года в год повторять и доказывать свой уровень. Задел у Шестёркина хороший. Для того, чтобы стать вратарём уровня Бродёра или Гашека, нужно играть стабильно на протяжении сезона. Хочется пожелать Игорю хорошей карьеры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.