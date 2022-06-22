Фетисов прокомментировал завоевание Шестёркиным «Везина Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал получение российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».
«Говорили, что, скорее всего, Шестёркин получит «Везина Трофи». Можно поздравить Игоря — молодец! В НХЛ огромная конкуренция на этой позиции — это точно большое достижение достижение. Хочется, чтобы в будущем у него этих наград было больше.
Конечно, он сможет встать в один ряд с лучшими российскими и советскими вратарями, если продолжит в таком же духе. Надо из года в год повторять и доказывать свой уровень. Задел у Шестёркина хороший. Для того, чтобы стать вратарём уровня Бродёра или Гашека, нужно играть стабильно на протяжении сезона. Хочется пожелать Игорю хорошей карьеры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 22 июня 2022
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
07:48
-
07:30
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
05:47
-
05:18
-
04:47
-
04:45
-
04:19
-
03:59
-
03:42
-
03:22
-
03:22
-
03:11
-
03:00
-
02:48
-
02:37
-
02:33
-
02:17
- 21 июня 2022
-
23:50
-
23:22
-
22:59
-
22:49
-
22:17