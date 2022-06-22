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Фетисов прокомментировал завоевание Шестёркиным «Везина Трофи»

Фетисов прокомментировал завоевание Шестёркиным «Везина Трофи»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал получение российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».

«Говорили, что, скорее всего, Шестёркин получит «Везина Трофи». Можно поздравить Игоря — молодец! В НХЛ огромная конкуренция на этой позиции — это точно большое достижение достижение. Хочется, чтобы в будущем у него этих наград было больше.

Конечно, он сможет встать в один ряд с лучшими российскими и советскими вратарями, если продолжит в таком же духе. Надо из года в год повторять и доказывать свой уровень. Задел у Шестёркина хороший. Для того, чтобы стать вратарём уровня Бродёра или Гашека, нужно играть стабильно на протяжении сезона. Хочется пожелать Игорю хорошей карьеры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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