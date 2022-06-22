Пашков сомневается, что Шестёркин сможет стать легендой НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил выигрыш российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».



«Везина Трофи» — очень большое личное достижение для вратаря. Мы в России можем только поздравить Игоря, что наш хоккеист стал лучшим в НХЛ. Вопрос легендарности Шестёркина из области предположений. Учитывая уровень конкуренции в мировом хоккее, в том числе и в НХЛ, сделать это будет очень сложно. Доминировать на каком-то временном этапе можно, но на постоянной основе — сложно. Не думаю, что это кому-то удастся. В истории такого не было», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.



В розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.