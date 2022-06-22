«Сегодня я самый счастливый тренер вратарей». Р. Давыдов — о выигрыше Шестёркиным «Везины»

Экс-тренер вратарей СКА и сборной России по хоккею Рашид Давыдов отреагировал на завоевание голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».



«Оле-оле-оле! Игорь всё-таки сделал это! Мои самые искренние поздравления! P.S. Сегодня я самый счастливый тренер вратарей! Спасибо, Игорь!», — написал Давыдов в одной из своих соцсетей.



Напомним, 26-летний россиянин выступал за санкт-петербургский СКА с 2014 по 2019 год. На его счету 133 матча в рамках КХЛ, в которых он отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,70.



В розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.