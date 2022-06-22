Отец Шестёркина: видел комментарий Третьяка в адрес сына — очень приятно

Олег Шестёркин, отец российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, прокомментировал поздравления в адрес сына от Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова и Ильи Ковальчука.



«Видел комментарий Владислава Третьяка а адрес сына — очень приятно. И Фетисов высказался. Я даже знаю, что Илья Валерьевич Ковальчук дал комментарий. Прессу читаю. Очень приятно, что такие люди говорят о сыне», — сказал Шестёркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.