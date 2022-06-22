Браташ: получить «Везина Трофи» — высшее достижение. Очень рад за Шестёркина
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Заслуженный тренер России Олег Браташ прокомментировал завоевание российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.
«Я очень рад за Игоря. Это высшее достижение. Его практически признали лучшим в мире вратарем. Выше ничего не бывает! Поэтому я поздравляю Шестёркина с таким достижением. Это максимум, наверное, чего можно добиться в индивидуальном плане.
Я об Игоре всегда был высокого мнения, всегда верил в него. Он всегда опрадывал мои ожидания. Конкретно насчёт «Везина Трофи» я не думал, просто верил, что у него сложится отличная карьера в НХЛ. Всё для этого было у него», — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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