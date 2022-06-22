Ячанов: работоспособность Шестёркина привела его к завоеванию «Везина Трофи»

Экс-вратарь «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине, ставшем обладателем награды «Везина Трофи».
«Игорь долго шёл к этому. Думаю, что мечтал об этом заслуженном им признании. Работоспособность Игоря к этому его и привела. Всё шло к тому, что он завоюет «Везину». Он очень мощно провёл этот сезон, поэтому выбор победителя меня не удивил. Игорь всё всем доказал.
Надо учесть и общую тенденцию работы с вратарями в России — это не может не сказываться. Здесь плод усилий и российских команд, в которых он играл. В частности, в СКА он получил многое. Это заслуга всех, не только Игоря — но его в первую очередь. Хотел бы поздравить Игоря», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 июня 2022
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